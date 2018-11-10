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Порошенко уволил первого зама командующего Нацгвардией

Политика 10 Ноя 2018
Порошенко уволил первого зама командующего Нацгвардией
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Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Кривенко с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на указ президента №364/2018, обнародованный был на сайте главы государства.

«Освободить Кривенко Александра Васильевича с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины», — говорится в указе.

Отметим, Кривенко был назначен на должность президентским указом от 18 апреля 2014 года. Сейчас ему 60 лет.

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