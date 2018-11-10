Порошенко уволил первого зама командующего Нацгвардией

Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Кривенко с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии
Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на указ президента №364/2018, обнародованный был на сайте главы государства.
«Освободить Кривенко Александра Васильевича с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины», — говорится в указе.
Отметим, Кривенко был назначен на должность президентским указом от 18 апреля 2014 года. Сейчас ему 60 лет.
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