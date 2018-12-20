Порошенко уволил Богомолец (ФОТО). Новости политики — Деловая столица

Петр Порошенко освободил народного депутата (БПП) Ольгу Богомолец от должности внештатного советника президента
Об этом говорится в указе главы государства №433, сообщает «ДС»
«Освободить Богомолец Ольгу Владимировну от должности Советника Президента Украины (вне штата)», — говорится в документе.
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Отметим, что отчество Ольги Богомолец Вадимовна, а не Владимировна, как сказано в указе главы государства.
Напомним, 6 декабря Ольга Богомолец, которая возглавляет парламентский комитет по вопросам охраны здоровья, заявила, что будет баллотироваться в президенты Украины.
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