Порошенко уволил Богомолец (ФОТО). Новости политики — Деловая столица

Петр Порошенко освободил народного депутата (БПП) Ольгу Богомолец от должности внештатного советника президента

Об этом говорится в указе главы государства №433, сообщает «ДС»

«Освободить Богомолец Ольгу Владимировну от должности Советника Президента Украины (вне штата)», — говорится в документе.

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Отметим, что отчество Ольги Богомолец Вадимовна, а не Владимировна, как сказано в указе главы государства.

Напомним, 6 декабря Ольга Богомолец, которая возглавляет парламентский комитет по вопросам охраны здоровья, заявила, что будет баллотироваться в президенты Украины.

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