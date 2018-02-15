Порошенко утвердил сроки призыва и увольнения в запас срочников

Президент Украины Петр Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2018 году

Соответствующий указ №33/2018 он подписал сегодня, 15 февраля, говорится на сайте Администрации президента, сообщает «ДС».

Военнослужащих-срочников, которые имеют степень высшего образования «специалист» или «магистр» и которые выслужили установленные сроки срочной военной службы, освободят в апреле — мае, августе 2018 г. и в октябре — ноябре 2018 года.

Других военнослужащих срочной службы, которые выслужили установленные сроки срочной военной службы, уволят в запас в апреле — мае и в октябре — ноябре 2018 года.

Призыв-2018 на срочную военную службу состоится в апреле — мае и октябре — ноябре.

Призывать на срочную военную службу будут пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, в апреле — мае и в октябре — ноябре 2018 года.

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