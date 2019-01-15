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Порошенко: Украинские политики не обеспечат немедленного мира на Донбассе — Деловая столица

Политика 15 Янв 2019
Порошенко: Украинские политики не обеспечат немедленного мира на Донбассе — Деловая столица
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Украинские политики, обещающие в случае победы на выборах скорейшего мира на Донбассе, этого добиться не смогут

Петр Порошенко: Украинские политики не обеспечат немедленного мира на Донбассе

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил по окончанию благодарственного молебна за получение Томоса об автокефалии и создание Православной церкви Украины во вторник, 15 января, в Луцке, передает «ДС» со ссылкой на «Цензор.НЕТ».

«Сейчас некоторые обещают, что немедленно они принесут мир. Мир не зависит от украинских политиков, они могут принести только поражение, только капитуляцию, только сдачу Украины, только возвращение Украины в русское ярмо. Мы, украинцы, больше никогда этого не допустим», — сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что Украина идет своим путем в Европу.

Напомним, 7 января Порошенко во время выступления после завершения литургии в Святой Софии Киевской заявил, что в будущем Украина получит то, что кажется непосильным, и станет членом Европейского Союза и НАТО.

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