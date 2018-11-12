Порошенко: Украина – одна из беднейших стран Европы

Президент уверен, что нынешних темпов роста экономики просто недостаточно.

Президент Украины П.Порошенко посетил заседание Совета регионального развития, на котором выступил с речью. В своем выступлении глава государства затронул тему с благосостояние населения страны, сообщает 1Fin.Biz.

В первую очередь Президент отметил, что необходимо восстановить уровень благосостояния украинцев, которые в последние несколько лет заметно упал. Для этого он предлагает ускорить темпы экономического развития Украины.

«На сегодняшний день мы восстановили экономический рост, но его темп пока нельзя назвать удовлетворительным. Необходимо, чтобы развитие нашей страны ощущали люди со всех регионов и всех социальных слоев», – заявил Петр Порошенко.

«Украина должна перестать быть одной из беднейших стран в Европе», – добавил глава государства.

Напомним, что недавно Нацбанк выдал официальные данные, согласно которым рост экономики Украины заметно замедлился – с 3,8% во 2-м квартале до 3,1% в 3-м квартале 2018 года. В первую очередь такое замедление случилось из-за ухудшения динамики многих базовых отраслей экономики.





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