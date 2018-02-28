Порошенко: Темпы роста украинской экономики недостаточны

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что экономического роста, который уже был достигнут, недостаточно для того, чтобы обеспечить ощутимый рост заработных плат и пенсий. Соответствующее заявление он сделал в среду, 28 февраля, на пресс-конференции, а также опубликовал его на своей странице в Twitter.

«Мы выстояли, однако не покидает ощущение, что сделали недостаточно. Восстановили экономический рост. Два процента плюс к ВВП это лучше, чем 15 минус, не так ли? Но достигнутые темпы категорически недостаточны, чтобы обеспечить ощутимый рост зарплат и пенсий», — говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Конституционный суд Украины принял решение о признании налогообложения пенсий неконституционным. Положения признали неконституционными, они теряют силу со дня принятия Конституционным судом Украины такого решения.





Источник