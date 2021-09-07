Порошенко сравнил Зеленского с «диктатором» Лукашенко: EADaily

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на забвение своих предвыборных обещаний и постоянные попытки изображать из себя украинского националиста, для настоящих «укропатриотов» своим так и не стал.

Это в очередной раз проявилось 7 сентября в ходе заседания согласительного совета лидеров фракций Верховной рады. Присутствующий на мероприятии лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко разразился резкой критикой в адрес главы государства.

По словам Петра Алексеевича, действия Зеленского свидетельствуют о том, что он стремится избавиться от политических оппонентов и контролировать все правоохранительные органы.

Он назвал действия Зеленского по отношению к оппозиции «репрессиями» и сравнил их с политикой президента Белоруссии Александра Лукашенко, которого назвал «самопровозглашенным».

Порошенко заявил, что режим белорусского «узурпатора» массово судит и помещает в тюрьмы оппозиционеров. В связи с этим он тут же припомнил белорусских оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака, которые были осуждены 6 сентября Минским областным судом на 10 и 11 лет тюрьмы соответственно.

Порошенко высказался о том, что раз Зеленский действует как Лукашенко, то у него нет морального права публично выражать сочувствие осужденным «змагарам».

«Я прошу господина Зеленского не выражать поддержку Колесниковой, поскольку его политическое поведение с преследованием оппозиции, несамостоятельными правоохранительными органами, преследующими оппозицию, четко подтверждают, что господин Зеленский движется протоптанной дорогой господина Лукашенко. Будет жаль, если он так же и закончит», — сказал Порошенко.

Продолжая свою речь, Петр Алексеевич также вспомнил о том, как в День Независимости Украины 24 августа его облили зеленкой возле входа в киевское метро «Крещатик». По мнению лидера «Евросолидарности», данный инцидент также стал следствием «диктаторских» устремлений Зеленского.

Ранее EADaily сообщало, что по мнению украинского журналиста Руслана Коцабы, с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского, государство полностью утратило монополию на насилие и внешнеполитическую субъектность.