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Порошенко созвонился с Меркель, чтобы поговорить о Донбассе

Политика20 Фев 2018
Порошенко созвонился с Меркель, чтобы поговорить о Донбассе
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Президент Петр Порошенко в четвертую годовщину событий на Майдане провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

Большая часть разговора была посвящена ситуации на Донбассе, сообщили «ДС» в пресс-службе главы государства.

Стороны обсудили состояние реализации Минских договоренностей, отметив необходимость консолидации режима прекращения огня.

Особое внимание во время разговора было уделено вопросу освобождения заложников. Собеседники отметили необходимость продолжения совместной работы для освобождения ближайшее время всех украинских заложников и политических заключенных.

Порошенко и Меркель также обменялись мнениями по вопросам, связанным с восстановлением эффективной работы Специального центра по контролю и координации на Донбассе и возможности развертывания миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, они обсудили дальнейшее взаимодействие в реализации программы реформ в Украине.

Порошенко и Меркель договорились продолжить поддерживать контакты со всех вышеупомянутых вопросов, в том числе в нормандской формате.

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