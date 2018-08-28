Порошенко соберет СНБО из-за блокировки Россией Азовского моря

Вскоре соберется Совет нацбезопасности и обороны, чтобы обсудить вопрос блокирования Россией кораблей в Азовском море

Петр Порошенко соберет СНБО. Фото: УНИАН

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с украинскими дипломатами, информирует «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

«Я не собираюсь с этим мириться. И я твердо убежден, что ситуация, которая складывается сейчас категорически неприемлема. Поручил подготовить соответствующее заседание Совета нацбезопасности и обороны по этому поводу», — сказал глава государства.

Кроме того, он добавил, что поручил МИД Украины внести свои предложения по этому поводу.

Порошенко также подчеркнул, что действия России в Азовском море не останутся безнаказанными.

Как сообщала «ДС», представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявляет, что по поводу денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю проводятся совещания и будут приняты соответствующие политические решения.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник