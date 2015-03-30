Порошенко сфотографировался в форме с нашивкой «Циничный Бандера»

Президент Петр Порошенко обыграл свою оговорку во время публичного выступления перед сотрудниками СБУ, когда он назвал бандитов «бандерами».

Президент Украины Петр Порошенко сфотографировался в камуфляжной форме с нашивкой «Циничный Бандера». Соответствующие снимки в понедельник, 30 марта, глава государства обнародовал в своем Twitter.

«Пока мы умеем шутить над собой – мы непобедимы», – написал президент.

А пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко добавил в Facebook, что людям «свойственно ошибаться и оговариваться».

«Главное – иметь достаточно сил и чувство юмора, чтобы это признавать», – отметил он.

25 марта на встрече с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) Порошенко оговорился и назвал убийц офицера СБУ Виктора Мандзика в Волновахе Донецкой области «бандерами» вместо «бандиты».

«Циничные бандеры, бандиты, в милитарной форме с оружием в руках. Грабили украинцев, тайно убивали их. И Виктор не побоялся встать на их пути», – сказал тогда президент.