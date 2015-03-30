Вы здесь: Главная / content / Порошенко сфотографировался в форме с нашивкой «Циничный Бандера»

Порошенко сфотографировался в форме с нашивкой «Циничный Бандера»

content, Политика30 Мар 2015
Порошенко сфотографировался в форме с нашивкой «Циничный Бандера»
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Загрузка...

Президент Петр Порошенко обыграл свою оговорку во время публичного выступления перед сотрудниками СБУ, когда он назвал бандитов «бандерами».

Президент Украины Петр Порошенко сфотографировался в камуфляжной форме с нашивкой «Циничный Бандера». Соответствующие снимки в понедельник, 30 марта, глава государства обнародовал в своем Twitter.

«Пока мы умеем шутить над собой – мы непобедимы», – написал президент.

CBWWd1HWEAAXA9F

 

А пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко добавил в Facebook, что людям «свойственно ошибаться и оговариваться».

«Главное – иметь достаточно сил и чувство юмора, чтобы это признавать», – отметил он.

25 марта на встрече с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) Порошенко оговорился и назвал убийц офицера СБУ Виктора Мандзика в Волновахе Донецкой области «бандерами» вместо «бандиты».

«Циничные бандеры, бандиты, в милитарной форме с оружием в руках. Грабили украинцев, тайно убивали их. И Виктор не побоялся встать на их пути», – сказал тогда президент.

← Парубий анонсировал законопроект о резервной армии В Украину с визитом прибывают конгрессмены США →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top