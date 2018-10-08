Порошенко сделал заявление о 17-м члене новой ЦИК

Президент Петр Порошенко назовет 17-го кандидата в члены Центризбиркома после консультаций с лидерами парламентских фракций

Президент Петр Порошенко назовет 17-го кандидата в члены Центризбиркома после консультаций с лидерами парламентских фракций

Об этом глава государства заявил во время встречи с новым составом ЦИК, передает «ДС» со ссылкой на УНН.

«Сейчас ЦИК сформирована из 16 членов, остается одна вакансия. Я как президент мог бы провести необходимые консультации с фракцией, которая не предоставила свои предложения по состоянию на сейчас кандидатур членов ЦИК, и после проведения консультаций я готов внести и эту кандидатуру в парламент для того, чтобы обеспечить представление всех фракций, на чем очень настаивала фракция оппозиции в поисках черной кошки в черной комнате, когда ее там не было», — отметил Порошенко.

По его словам, доукомплектование ЦИК является чрезвычайно важным и насущным вопросом, поскольку страна уже вступила в избирательный цикл.

Как напомнил президент, в марте 2019 года в Украине состоятся президентские выборы, в октябре 2019 — парламентские, а в 2020 страну ждут местные выборы.

По его мнению, следующие выборы будут «держать высокую планку» в обеспечении прозрачности избирательного процесса.

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Напомним, 18 сентября депутаты ВР поддержали предложение увеличить количество членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек. За соответствующий законопроект №9090″О внесении изменения в статью 6 закона «О Центральной избирательной комиссии» проголосовали 236 нардепов.

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