Порошенко сделал главу Нацполиции генералом высшего сорта

Президент Украины Петр Порошенко присвоил главе Национальной полиции Сергею Князеву специальное звание генерала полиции первого ранга

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, информирует «ДС».

Указ президента №329 был подписан 13 октября. Церемония вручения состоялась вчера в Мариинском дворце в Киеве.

Отмечается, что звание было присвоено по случаю Дня защитника Украины. До это Князев носил звание генерала полиции второго ранга.

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