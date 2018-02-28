Порошенко считает темпы роста экономики Украины недостаточными

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что достигнутого экономического роста недостаточно, чтобы обеспечить ощутимый рост зарплат и пенсий. Об этом сообщил глава государства в ходе выступления на пресс-конференции.

«Мы выстояли, однако не покидает ощущение, что сделали недостаточно. Восстановили экономический рост. Два процента плюс к ВВП это лучше, чем 15 минус, не так ли? Но достигнутые темпы категорически недостаточны, чтобы обеспечить ощутимый рост зарплат и пенсий», — рассказал президент.

Ми вистояли, однак не полишає відчуття, що зробили недостатньо. Відновили економічне зростання. Два відсотки плюс до ВВП це краще, ніж 15 мінус, чи не так? Але досягнуті темпи є категорично недостатніми, щоб забезпечити відчутне зростання зарплат та пенсій #Виклики2018 pic.twitter.com/5gK029P00B

— Петро Порошенко (@poroshenko) February 28, 2018

Напомним, в Украине реальный валовый внутренний продукт в IV квартале 2017 года по сравнению с IV кварталом 2016 года увеличился на 1,8%. ВВП Украины (с учетом сезонного фактора) в III квартале 2017 года, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, вырос на 2,1%. Так, номинальный ВВП составил 821,3 млрд гривен, а ВВП в расчете на одного человека — 19,3 тыс. гривен.

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