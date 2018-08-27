Порошенко: Самое трудное – позади

Фото: Пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко рассказал о росте экономики

Украина наращивает золотовалютные резервы и развивает инфраструктура несмотря на то, что 6% ВВП уходит на оборону.

Президент Петр Порошенко заявил, что пик экономического кризиса в стране уже миновал и сейчас Украина демонстрирует рост. В частности, сокращается инфляция, увеличиваются золотовалютные резервы. Об этом глава государства заявил в понедельник, 27 августа, сегодня во время рабочей поездки в Николаевскую область, сообщает УНИАН.

«Самое трудное уже позади. У нас растет экономика, у нас сокращается инфляция, мы сокращаем соотношение долга к ВВП, мы увеличиваем золотовалютные резервы. Мы делаем все возможное для того, чтобы страна с уверенностью смотрела в будущее», — сказал он.

Порошенко также добавил, что открываются новые школы, детские сады.

«Подчеркиваю, что это очень трудно делать, потому что все это делается во время войны. Почти 6% нашего ВВП мы вынуждены тратить на сектор обороны и безопасности. Вы видите, к каким кардинальным изменениям это приводит. И вот остающегося хватает еще для того, чтобы реализовать программу децентрализации. Очень важно, чтобы все были вместе, все работали на людей, и люди чувствовали результаты этой работы», — подчеркнул президент.

Как сообщалось, в 2019 году на оборонный сектор, согласно прогнозу Кабинета министров, будет выделено около 200 млрд грн.

Напомним, в Николаеве Порошенко присутствовал на тестовых испытаниях новой турбины 32 МВт, которая не имеет аналогов в мире.

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