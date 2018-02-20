Порошенко с женой почтили память Небесной Сотни (ФОТО)

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 февраля почтил память Героев Небесной Сотни
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает «ДС».
Порошенко вместе с супругой поклонились погибшим у креста на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.
«Герои Небесной Сотни — настоящие ангелы-хранители Украины. Они отдали самое главное, что у них было — свои жизни — за лучшую судьбу для нас, навсегда став ориентиром для будущих поколений свободных украинцев. Герои не умирают», — написал президент в Facebook.
В своем обращении к украинскому народу Порошенко заявил, что с гордостью и благодарностью отдает дань уважения тем, чье самопожертвование стало залогом победы Революции Достоинства, торжества несокрушимого украинского духа над коварными попытками покорить украинцев.
«Подвиг бесстрашных рыцарей, вооруженных лишь брусчаткой и любовью к Украине, четыре года назад сплотил весь цивилизованный мир в поддержку нашего выбора и в настоящее время продолжает вдохновлять миллионы украинских патриотов на решительную борьбу против гибридных вызовов «русского мира», — сказано в сообщении.
Президент подчеркнул, что у Украины есть только один правильный путь — освобождение от агрессора оккупированной части Донбасса и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма.
«Сохраняя приверженность идеалам достоинства и свободы, мы должны утверждать национальное единство, развивать демократическую сильную и процветающую страну, укреплять наше войско и высоко ценить каждое мгновение жизни в независимой европейской Украины», — заключил он.
Напомним, в годовщину расстрела Небесной Сотни Госдепартамент США призвал власти Украины удвоить свои усилия по осуществлению реформ, необходимых для создания демократической страны.
Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство