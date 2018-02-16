Порошенко с генсеком ООН пришли к согласию относительно главной задачи миротворцев на Донбассе

Петр Порошенко и Антониу Гутерриш

Официальное интернет-представительство Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает пресс-центр главы украинского государства.

Отмечается, что во время встречи основное внимание было уделено обсуждению вопроса относительно перспектив развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

«Собеседники пришли к согласию, что главной задачей будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации на Донбассе и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко и Гутерриш выразили обеспокоенность продолжением ухудшения ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

В этом контексте президент Украины подчеркнул необходимость принятия международным сообществом дополнительных мер с целью принудить Россию выполнять резолюции ГА ООН 71/205 и 72/190.

Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции Порошенко заявил, что у России есть шанс продемонстрировать готовность к компромиссу и согласиться на миротворцев на всей территории оккупированного Донбасса.

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