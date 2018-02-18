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Порошенко разрешил родственникам героев Небесной cотни досрочно выходить на пенсию

Политика18 Фев 2018
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Президент Петр Порошенко подписал закон, который позволяет назначения досрочной пенсии по возрасту членам семей погибших и пострадавших во время Революции Достоинства

Документ он подписал во время открытия выставки ко Дню Героев Небесной Сотни, передает «ДС».

«8 февраля парламент принял закон, который позволяет назначения досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших или умерших вследствие ранений. Увечья, контузии или иные повреждения здоровья, полученных во время Революции Достоинства», — сказал Порошенко.

«И практически сразу после его поступления, в вашем присутствии я подписываю этот закон. Это должно быть свидетельством и доказательством того приоритета, который имеет в украинской власти память участников Революции Достоинства», — добавил он.

Как сообщала «ДС», Петр Порошенко выступил на открытии выставки ко Дню памяти героев Небесной сотни.

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