Порошенко раздал именные пистолеты премьерам Кувейта и Катара

Президент Петр Порошенко наградил премьер-министра Кувейта шейха Джабера Аль-Мубарака Аль-Хамада Ас-Сабаха и премьер-министра, министра внутренних дел Катара шейха Абдуллу бин Насера Аль Тани именным огнестрельным оружием

Depo.Власть

Сегодня 15:58

ФОТО: depo.ua

Об этом говорится в указах Порошенко №64 и №68 от 15 и 16 марта, копии которых предоставлены Администрацией президента на журналистский запрос, передает Depo.ua со ссылкой на Украинские новости.

Знак отличия Президента «Именное огнестрельное оружие» — пистолет «Форт-12» калибра 9 мм с боевым комплектом из 16 патронов.

Корпус пистолета изготавливается из конструкционных сталей, рукоятка — из благородных пород деревьев, внешние детали украшены художественной декоративной резьбой, а на пластине гравируется имя владельца.

Премьеры Кувейта и Катара награждены, согласно указам, за весомый личный вклад в развитие двусторонних межгосударственных отношений.

Справка: В соответствии с положением о знаке отличия «Именное огнестрельное оружие», ним могут быть награждены лица офицерского состава Вооруженных сил Украины, пограничных войск Украины, других военных формирований, образованных согласно законодательству Украины, Службы безопасности Украины, органов Министерства внутренних дел Украины и государственные служащие, которые имеют офицерское звание.

Указанные лица могут быть награждены данным знаком отличия за личные заслуги при обеспечении обороноспособности Украины, неприкосновенности ее государственной границы, поддержке высокой боевой готовности войск, укреплении национальной безопасности, борьбе с преступностью, защите конституционных прав и свобод граждан, за безупречную многолетнюю службу, образцовое выполнение военного и служебного долга, проявленные при этом честь и доблесть.





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