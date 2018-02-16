Порошенко рассказал в Мюнхене об уникальной возможности на Донбассе

Если миротворческая миссия ООН будет введена на Донбасс, регион может стать успешным примером мирного урегулирования насильственного конфликта

Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Украины Петр Порошенко, передает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

«Несмотря на все вызовы Донбасс может стать успешным примером мирного урегулирования насильственного конфликта. Все, что для этого нужно это выполнение минских соглашений Россией. Мирные договоренности — наш всеобъемлющий мирный план, у нас есть уникальная возможность выполнить эти договоренности, я имею в виду развертывание миротворцев ООН в Донбассе. Сейчас у России есть шанс решения конфликта — согласиться на миротворцев на всей территории оккупированного Донбасса», — сказал Порошенко.

По его словам, в Совбезе ООН надо договориться о миссии миротворцев на оккупированном Донбассе и обеспечить их длительным мандатом на основе принципов ООН.

«Это поможет восстановить украинское суверенитет согласно Минских договоренностей. Россия хочет ограничиться миротворцами только на контактной линии и дать им функции экскорта», — добавил президент.

Он отметил, это свидетельствует, что Кремль не заинтересован в мире, а только стремится заморозить конфликт.

Напомним, в немецком Мюнхене в пятницу, 16 февраля, стартовала Международная конференция по безопасности. Участие в форуме примут более 20 руководителей государств и правительств, а также главы крупнейших международных компаний.

В рамках конференции пройдет встреча «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел. Однако в ней не будет принимать участие глава МИД Франции.

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