Порошенко рассказал о росте экспорта в ЕС

Президент похвастался ростом экспорта в ЕС

Президент убежден, что экономика Украины получит новый толчок, в результате которого экспорт украинской продукции в ЕС будет увеличиваться.

Украинский экспорт в ЕС в 2018 году вырос на 17%. Об этом в пятницу, 23 ноября, в ходе встречи со студентами Национального торгово-экономического университета сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства убежден, что экономика Украины получит новый толчок и экспорт украинской продукции в ЕС будет увеличиваться.

«Как сказал несколько дней назад посол ЕС Хьюг Мингарелли, в 2013 году доля Евросоюза составляла 25% общей торговли Украины, в этом году — 42%. Надежный, крупнейший, самый эффективный рынок. Убежден, что украинская экономика получит новый толчок. Наш экспорт растет: в 2017 году на 25%, в 2018 — еще на 17%, и это яркое свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении», — сказал Порошенко.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что торговля между Украиной и США выросла на 16%.

Также сообщалось, что экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза за первые семь месяцев вырос на 18,7%.

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