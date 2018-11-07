Порошенко рассказал, о чем говорил с президентом Финляндии

Президент Украины Петр Порошенко встретился с финским коллегой Саули Ниинисте
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице главы украинского государства, передает «ДС».
Отмечается, что стороны обсудили дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России.
«Поблагодарил финском коллегу за его личную активную позицию в этом вопросе и за ощутимую помощь Финляндии в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии на Донбассе», — говорится в сообщении.
Ниинисте также заверил, что Финляндия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, в том числе путем поддержки реформ.
Напомним, 3-4 ноября Петр Порошенко находился с официальным визитом в Турции.
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