Порошенко призвал Раду в ближайшее время назначить двух судей КСУ по своей квоте

Порошенко

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Президент Украины Петр Порошенко настаивает на скорейшем назначении Верховной Радой двух судей Конституционного суда (КСУ) по своей квоте. Об этом Порошенко заявил на церемонии принятия присяги двумя новоназначенными судьями КСУ.

«Я хотел бы сегодня выразить не просто пожелание, а твердое настояние, чтобы и Верховная Рада не медлила со своей конституционной функцией и провела конкурсные процедуры, назначила еще двух судей по своей квоте, чтобы наконец Конституционный суд мог работать в полном составе», – отметил Порошенко.

Позже на специальном пленарном заседании Конституционного суда новоназначенные судьи КСУ Сергей Головатый и Василий Лемак приняли присягу. Соответствующие указы о назначении их судьями Петр Порошенко подписал 27 февраля.

Сергей Головатый был министром юстиции в 1995-1997, 2005-2006 годах, депутатом Верховной Рады ІІ-VI созывов (от фракций Блока Юлии Тимошенко, Блока «Наша Украина» и «Партии регионов»).

Василий Лемак является заведующим кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета Ужгородского национального университета с 2004 года.

Как сообщалось, 21 февраля Станислав Шевчук стал новым председателем Конституционного суда. Избрание главы КС несколько раз срывалось, в частности, из-за невыдвижения кандидатур.

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