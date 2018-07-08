Порошенко призвал Польшу пересмотреть положение об украинцах в законе об Институте нацпамяти

Украина поддерживает изменения в закон о польском Институте национальной памяти

Украина поддерживает инициативу о пересмотре закона о польском Институте нацпамяти и рассчитывает на пересмотр положения об украинцах. Об этом на церемонии открытия мемориала памяти украинцам, погибшим от рук польских «крестьянских батальонов» и подразделений Армии Крайовой в 1944 году, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Мы поддерживаем инициативу пересмотра известных изменений в польское законодательство об Институте национальной памяти и рассчитываем, что будет пересмотрено также положение, которое касается оценки украинцев», — заявил он.

Напомним, открытие мемориала состоялось в польском селе Сагрынь. Петр Порошенко вместе с украинской общиной Польши помолился за украинцев, погибших в марте 1944 года во время конфликта.





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