Порошенко призвал молодежь вступать на контрактную службу в ВСУ — Деловая столица

Президент Украины Петр Порошенко призвал молодежь поступать на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины

Петр Порошенко призвал молодежь поступать на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины

Об этом он заявил в ходе своего поздравления с Днем ВСУ, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«В этот сложное для нашей истории время считаю важным обратиться к молодежи Украины с призывом: «Выполни свой гражданский долг! Защити Украину! Получи необходимые военные навыки и умения для защиты нашего государства! Поступи на военную службу по контракту», — заявил Порошенко.

Кроме того, он поблагодарил всех, кто уже носит «гордое звание» — военнослужащий ВСУ, за добросовестное выполнение воинского долга, отвагу, героизм и самопожертвование, которые они ежедневно демонстрируют в войне с российским оккупантом.

Как сообщала «ДС», президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной приняли участие в церемонии памяти погибших воинов Вооруженных сил Украины. В торжественных мероприятиях также приняли участие премьер-министр Владимир Гройсман, спикер ВР Андрей Парубий, а также руководство силовых ведомств.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник