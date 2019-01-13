Порошенко привез в Винницу Томос (ФОТО). Новости политики — Деловая столица

Воскресенье, 13 Января 2019, 10:51

Сегодня, 13 января, Президент Украины Петр Порошенко в Спасо-Преображенском соборе Винницы показал прихожанам документ, подтверждающий предоставление украинской церкви автокефалии

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на «Винбазар».

Увидеть Томос пришли сотни винничан.

Как сообщала «ДС», сегодня утром в Виннице служил предстоятель Украинской православной церкви, в 10:00 начался благодарственный молебен, в котором принимает участие Президент Украины Петр Порошенко.

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