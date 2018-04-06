Порошенко приветствует новые санкции США против российских олигархов

Ранее США ввели санкции против ряда российских олигархов

Президент Украины Петр Порошенко приветствует расширение санкций США против российских олигархов и компаний. Об этом говорится в сообщении Порошенко на странице в Facebook.

«Достойный ответ агрессору через его олигархов и кремлевскому окружению за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву. Свободный мир и в дальнейшем укрепляет свою коалицию против Москвы, при четком лидерстве Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей», – говорится в сообщении.

Порошенко добавил, что в ближайшее время ожидает от Совета национальной безопасности и обороны Украины «комплексных предложений по синхронизации украинского и американского санкционных режимов».

Украинский президент также надеется, что ЕС аналогичным образом усилит и свои ограничительные меры против кремлевской верхушки.

Напомним, 6 апреля Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении ряда российских олигархов и компаний. Новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентские выборы США в 2016 году.

В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции ввели против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционном списке оказались председатель российского «Газпрома» Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава «Роскомнадзора» Александр Жаров.





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