Порошенко пришел на допрос в ГБР (видео) — новости политики

Директор ГБР по просьбе адвокатов экс-президента уже собирался перенести допрос на 8 августа.

Порошенко пришел в ГБР / скриншот

Сегодня экс-президент Петр Порошенко обратился в ГБР и попросил о переносе допроса.

Об этом в своем Telegram-канале написал директор ГБР Роман Труба.

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«Получили заявление от адвоката Петра Порошенко с сообщением о том, что экс-Президент не сможет сегодня прийти на допрос и одновременной просьбой перенести его на несколько недель. Согласно УПК, если дважды свидетель не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но на этот раз мы даем экс-Президенту третий шанс – достойно прийти на допрос и дать показания», — отметил Труба.

Он написал, что допрос Порошенко перенесено на 8 августа.

Однако Порошенко все же пришел в ГБР, несмотря на перенос допроса. Он сообщил журналистам, что для того, чтоб прийти на допрос, ему пришлось перенести встречу.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Труба заявил, что в Бюро изучают заявление экс-заместителя главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова о совершении Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом «Кузница на Рыбацком».

11 июля пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко 17 июля вызывают на допрос в ГБР.

17 июля экс-президент не явился на допрос в ГБР как свидетель по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбацком». Позже Труба сообщил, что адвокаты Порошенко связались с ГБР и пояснили, что экс-президент не смог прийти на допрос в связи с участием в избирательной кампании.

24 июля Порошенко посетил Государственное бюро расследований и попросил лично у Трубы перенести допрос, однако получил отказ. Труба посоветовал обратиться непосредственно к следователям, которые ведут дело.

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