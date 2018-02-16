Порошенко принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления государственности Литвы

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 16 февраля, принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления Литовского государства. Об этом сообщает пресс-центр президента.

Отмечается, что после официальной церемонии встречи высоких гостей в Президентском дворце состоялись торжественная церемония поднятия флагов трех стран Балтии и художественная программа.

По случаю празднования исторической даты Порошенко также сделал запись в Книге почетных гостей Президентского дворца Литовской Республики.

Кроме того, украинский президент вместе с приглашенными высокими гостями принял участие в торжественном богослужении в Вильнюсском кафедральном соборе.

Сообщается, что в праздничных мероприятиях также приняли участие главы иностранных делегаций, в частности президент Грузии Гиорги Маргвелашвили, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского Совета Дональд Туск, президент Исландии Гудни Торласиус Йоханнессон, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Польши Анджей Дуда, Ее Королевское Высочество Кронпринцесса Швеции Виктория и Его Королевское Высочество Принц Швеции Даниэль.

Как сообщалось, рабочий визит Порошенко в Литву проходит по приглашению президента этой страны Дали Грибаускайте.

Отметим, что сегодня украинский президент после Литвы посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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