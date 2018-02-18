Порошенко примет участие в суде по делу Майдана

Президент Петр Порошенко решил принять участие в судебном процессе по расследованию преступлений во время Революции достоинства 2014 года

Об этом он сказал во время открытия выставки ко Дню героев Небесной Сотни, передает «ДС».

«Впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас. Мы должны пройти процедурно тяжелый путь, чтобы в убийц потом не было никаких зацепок в европейских судах», — сказал президент.

Он отметил, что разделяет недовольство общества темпами расследования преступлений времен Майдана, и еще больше скоростью судебных процессов.

«За 4 года должны были сделать они больше. В то же время хорошо осознаю масштаб преступления и необходимость юридически безупречной доказательной базы и неукоснительного соблюдения всех процессуальных норм», — сказал он.

Порошенко также напомнил, что закон запрещает ему как президенту вмешиваться в следствие и попросил генпрокурора Юрия Луценко проанализировать, чем еще можно помочь Департаменту спецрасследований ГПУ, который занимается этим делом.

«Преступления Майдана не имеют срока давности. А преступники переступили ту грань, за которой наступает проклятие. И это проклятие, говоря словами Мирослава Поповича, сильнее, чем суды, сильнее, чем тюрьмы. И от него нигде не спрячешься, даже в России», — добавил Порошенко.

Как сообщала «ДС», Петр Порошенко выступил на открытии выставки ко Дню памяти героев Небесной сотни.

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