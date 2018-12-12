Порошенко приказал прекратить увольнение почтальонов и обеспечить доставку пенсий — Деловая столица

Президент Петр Порошенко приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить почтовые отделения в сельской местности

Соответствующие задачи глава государства озвучил во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и гендиректором ПАО «Укрпочта» Игорем Смелянским, сообщает «ДС».

«Позиция первая, чтобы мы не допустили увеличение тарифов на доставку пенсий. Это не должно повлиять на пенсионное обеспечение наиболее уязвимых слоев населения», — подчеркнул Порошенко, отметив, что должно быть осуществлено, в том числе благодаря подписанию соглашения между «Укрпочтой» и Пенсионным фондом по обеспечению доставки пенсий.

«Вторая позиция заключаются в том, что мы должны прекратить закрытие почтовых отделений в селах, особенно в отдаленных селах. Надо обеспечить их поддержку за счет общего баланса «Укрпочты», — приводит слова Порошенко пресс-служба Администрации президента.

«Третья позиция — приказываю вам прекратить увольнения почтальонов. На сегодняшний день эти 500 млн грн позволят вам обеспечить и соответствующее повышение зарплаты, и защитить почтальонов, особенно в селах. Потому что это не просто доставка пенсий, это не просто доставка газет, журналов или почтовых сообщений или их отправления. Это фактически для кого-то, для пожилого человека, единственная связь с миром», — подчеркнул глава государства, поручив первому заместителю главы АПУ Виталию Ковальчуку проконтролировать этот вопрос в регионах.

Напомним, что ранее гендиректор госпредприятия «Укрпочта» заявил, что компания намерена прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тысяч отделений в сельской местности с 1 января 2019 года в случае неповышения тарифов на доставку пенсий.

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения «Укрпочтой» доставки пенсий и предложил руководству почтового оператора уйти в отставку в случае несогласия с его позицией.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что в Государственном бюджете на 2019 год предусмотрено 500 млн грн на обеспечение заработной платы почтальонам «Укрпочты», которые доставляют пенсии.

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