Порошенко приказал оказать помощь пострадавшим в смертельном ДТП под Житомиром

Пострадавшим в смертельной аварии с пассажирским автобусом в Житомирской области будет оказана необходимая помощь
Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко, передает «ДС.
«Искренние соболезнования семьям погибших в ужасной аварии, которая произошла на Житомирщине и унесла жизни 10 человек. Поручил руководству области оказать всю необходимую помощь пострадавшим, которые находятся в больнице», — написал Порошенко.
Напомним, в результате ДТП девять пассажиров и водитель погибли, еще десять человек получили ранения. Среди погибших — 10-летний мальчик.
В Ровенской и Житомирской областях Украины объявлен траур погибшим в ДТП на трассе Киев — Чоп.
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