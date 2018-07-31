Порошенко приказал МИД ужесточить санкции против российского агрессора

Президент Петр Порошенко приветствовал решение Европейского союза о введении санкций в отношении российских компаний, строивших мост с материковой России в оккупированный Крым, и поручил МИД усилить работу по ужесточению санкций

Об этом глава украинского государства написал в своем Twitter, информирует «ДС».

«Приветствую решение Совета Европейского союза о введении санкций против шести человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста!» — заявил Порошенко.

Также президент поручил МИД усилить работу по дальнейшему ужесточение санкций против российского агрессора и любых физических или юридических лиц, связанных с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма.

Как сообщала «ДС», ЕС внес шесть российских компаний в санкционный список по Крыму: две компании бизнесмена Аркадия Ротенберга — ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж», а также АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост», вологодское АО «ВАД».

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