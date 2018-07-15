Порошенко прибыл на Тернопольщину для участия в общенациональном паломничестве

Президент Петр Порошенко принимает участие в общенациональном паломничестве в селе Зарваница Теребовлянского района на Тернопольщине
Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на Главком.
На Тернопольщине продолжается общенациональная многотысячная паломничество по случаю годовщины Крещения Руси.
Президент Петр Порошенко принимает участие в общенациональной паломничества в селе Зарванице Теребовлянского района на Тернопольщине. Туда уже пятый год приезжают тысячи паломников, чтобы принять участие в литургии в Марийском духовном центре. В этом году паломничество посвящено 1030 Крещение Украины-Руси и молитве за мир и целостность Украины.
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