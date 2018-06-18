Порошенко предложил Меркель ГТС Украины вместо СП-2

Распечатать

Москва, 18 июня — «Вести.Экономика». Украина приглашает ФРГ принять участие в международном консорциуме по управлению своей газотранспортной системой (ГТС), однако только при условии отказа от «Северного потока-2», заявил президент Украины Петр Порошенко в понедельник. «Мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить «Северный поток-2″. Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их создать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины», — отметил глава государства. При этом он добавил, что «условием участия ФРГ является остановка «Северного потока-2».

По словам Порошенко, которого цитирует ТАСС, на участие в процессе создания консорциума «партнеры из США также решительно настроены».

Президент Украины вновь заявил, что «Северный поток-2» направлен против Украины. Он убежден, что этот проект «пытается забрать из бюджета Украины почти $3 млрд».

Чтобы сохранить работоспособность украинской ГТС, ранее власти Украины заявили о необходимости создать газотранспортный консорциум с привлечением крупного международного партнера по ее управлению. В то же время, по мнению лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, такой консорциум может быть создан только при обязательном участии России. Украина не имеет альтернативы российскому газу, и компаниям, управляющим украинской ГТС, все равно придется договариваться с Россией о транзите газа по территории Украины, заявил он.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. Ввод в строй «Северного потока-2» намечен на конец 2019 г. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является «Газпром». Европейскими партнерами «Газпрома» по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

В Германии и Финляндии компания Nord Stream 2 AG также уже получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.





Источник