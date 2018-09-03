Порошенко пожелал школьникам мира и жизни в ЕС

Президент Петр Порошенко пожелал украинским школьникам мира и выразил убеждение, что они будут жить в Европейском союзе

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Об этом говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на странице Порошенко в Faceboook, информирует «ДС».

Президент напомнил, что сегодня более 16 тысяч школ открыли двери перед почти четырьмя миллионами учеников. При этом 450 тысяч детей пришли в первый класс по новой программе, рассчитанной на 12 лет.

«Благодаря реформе качество образования приближается к европейскому уровню. И я убежден, что сегодняшние школьники точно буду жить в Европейском Союзе. И будут жить в Украине, потому что наша страна будет членом ЕС. Мы совместно возвращаем Украину в Европу — наш общий дом», — сказал Порошенко.

«Искренне поздравляю всех с началом нового учебного года. И прежде всего желаю нам всем мира. Твердо убежден, что мир мы завоюем, ведь весь мир — с нами», — заключил глава государства.

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