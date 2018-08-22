Порошенко пожаловался, что украинские политики поддерживают Путина

11:5222.08.2018

(обновлено: 21:55 22.08.2018)

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КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Петр Порошенко поражен числом разделяющих мнение Владимира Путина украинских политиков по поводу ответственности за ситуацию в Донбассе.

«Клоунада». Политолог о пожеланиях Порошенко к встрече Путина и Трампа»Меня как президента шокирует другое, как же до черта у него (Владимира Путина. — Прим. ред.) адвокатов сейчас в нашем политикуме, как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить ее на Украину «, — сказал Порошенко на форуме ветеранов в Киеве.

По его мнению, некоторые политики так ослеплены внутренней борьбой, что иногда бездумно, а иногда сознательно повторяют тезисы Москвы.

Также Порошенко заявил, что Киев никогда не согласится на российские предложения по достижению мира в Донбассе.

«Ключ от мира (в Донбассе. — Прим. ред.) находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Кремле», — добавил украинский лидер.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия названа «страной-агрессором», так как Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины и участвует в конфликте в Донбассе. Российский МИД считает эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва не раз заявляла, что непричастна к событиям на юго-востоке, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела кризис.





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