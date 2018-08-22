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Порошенко поучаствовал в генрепетиции парада (ФОТО)

Политика 22 Авг 2018
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В среду, 22 августа, в Киеве прошла генеральная репетиция военного парада ко Дню Независимости

В мероприятии принял участие президент Украины Петр Порошенко, передает «ДС» со ссылкой на его страницу в Facebook.

«Для меня честь стоять в одной шеренге с такими Воинами. Имел возможность сказать им это лично во время генеральной репетиции парада», — написал он.

Президент также пригласил всех прийти 24 августа на Крещатик и вместе отметить День Независимости.

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Как сообщала «ДС», 18 августа, на Крещатике состоялась первая репетиция парада, который пройдет 24 августа.

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