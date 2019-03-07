Порошенко поручил обеспечить прозрачность оборонзаказа. Новости политики

Президент Украины Петр Порошенко внесет в парламент законопроект об изменении состава государственного оборонного заказа

Об этом Порошенко сообщил в интервью ряду украинских телеканалов, информирует «ДС».

«Необходимо изменить состав государственного оборонного заказа. Поставлено задание до понедельника всем министерствам, участникам, членам СНБО подать свои предложения для разработки законопроекта и в течение недели секретарь СНБО Александр Турчинов должен подать мне предложения, которые я подпишу и внесу как субъект законодательной инициативы, определив этот законопроект как неотложный», — отметил он в телеэфире.

Глава государства отметил, что необходимо безотлагательно обеспечить прозрачность гособоронзаказа. «

Это будет новация, это будет изучен полностью международный опыт, будут доступны, будут обнародованы не только объемы контрактов, но и цены и все должны быть уверены, что нет никакой закрытой информации там, где не страдают государственные интересы», — сказал Порошенко.

Президент добавил, что открытость информации будет способствовать доверию общества и свидетельствовать о борьбе с коррупцией.

«Все должны быть уверены, что мы решительно с этой коррупцией боремся и у нас не абсолютно исключений для этого», — резюмировал Порошенко.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко предложил не прибегать к чрезмерному засекречиванию данных по государственному оборонному заказу.

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