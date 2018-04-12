Порошенко поручил начать выход Украины из СНГ

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Москва, 12 апреля — «Вести.Экономика». Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству страны начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.

Петр Порошенко

«Просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения об официальном прекращении нашего участия в учредительных органах СНГ, как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске», — отметил Порошенко.

Президент Украины добавил, что «одновременно должна быть инвентаризирована вся договорно-правовая база, заключенная Украиной в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам страны».

Следующим решением Верховной Рады Украины после принятия закона «О деоккупации Донбасса» должно стать решение об одностороннем прекращении действия ряда положений Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, заявил Порошенко.

«Агрессия России против Украины продолжается до сих пор. В этих условиях следующим шагом я внесу в парламент законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, в которой действие этого договора несовместимо с национальными интересами государства и реализацию нашего права на самооборону», — подчеркнул Порошенко.

Возможность прекратить отдельные положения «Большого договора» между Украиной и Россией предоставлена международным правом. По словам Порошенко, никто не спорит с тем, что из-за отказа Москвы «прекратить агрессию против Украины» отдельные статьи базового договора с Россией «уже стали одиозными анахронизмами».

Речь идет о статье о стратегическом партнерстве между Украиной и Россией или положении о двухстороннем сотрудничестве в военной и военно-технической области, а также о сотрудничестве с Россией в обеспечении государственной безопасности Украины.

Украина не отменяет договор, а лишь приостанавливает действие отдельных статей, заявил Порошенко. По его словам, для Украины важны договорные положения, в которых стороны «уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ». «Хочу подчеркнуть, что в соответствии с нормами международного права эти положения договора остаются действующими независимо от будущего аннулирования Радой его отдельных положений», — заключил Порошенко.





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