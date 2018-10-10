Порошенко показал украинские новинки военной техники (ФОТО)

Главными премьерами на международной выставке «Оружие и безопасность» стали реактивная система залпового огня «Берест», обновленный БТР-70Д (GM), БМП-М1С, БРМ «Мангус»

Петр Порошенко показал украинские новинки военной техники на международной выставке «Оружие и безопасность»

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко, передает «ДС».

«Новая техника имеет усиленные боевые характеристики, что значительно повышает надежность и огневую мощь военных машин. И, что очень важно, — предприятиям «Укоборонпрома» удалось отказаться от комплектующих российского производства, заменив их на отечественные и производства стран-членов НАТО», — написал он.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник