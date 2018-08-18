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Порошенко показал новые общежития для военных (ФОТО)

Политика 18 Авг 2018
Порошенко показал новые общежития для военных (ФОТО)
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Во Львовской области продолжается строительство новых общежитий для украинских военнослужащих

Фотографии нового жилья для военных опубликовал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко, передает «ДС».

«Получил фотоотчет от Министерство обороны Украины. Это — новые, современные, комфортабельные общежития для наших военных в селе Старичи Львовской области. Украина заботится о своих защитниках!» — написал он.

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