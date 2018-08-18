Порошенко показал новые общежития для военных (ФОТО)

Во Львовской области продолжается строительство новых общежитий для украинских военнослужащих

Фотографии нового жилья для военных опубликовал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко, передает «ДС».

«Получил фотоотчет от Министерство обороны Украины. Это — новые, современные, комфортабельные общежития для наших военных в селе Старичи Львовской области. Украина заботится о своих защитниках!» — написал он.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник