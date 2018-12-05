Порошенко показал фото испытаний новой крылатой ракеты Нептун — Деловая столица

Сегодня, 5 декабря, прошли успешные испытания крылатой ракеты «Нептун»

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко, передает «ДС».

«Только что мне доложили, что новая крылатая ракета «Нептун» прошла успешные испытания и уничтожила цель на расстоянии 280 км. Украинская ракета от «ГККБ «Луч» разработана в рамках стратегически важного для обороноспособности страны проекта «Ракетный щит», — написал он.

Кроме того, Порошенко добавил, что Укроборонпром готовится к серийному производству крылатой ракеты в случае принятия на вооружение ВСУ.

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