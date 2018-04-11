Порошенко подарил премьерам Катара и Кувейта именное наградное оружие

Президент Петр Порошенко наградил премьер-министра Кувейта шейха Джабера Аль-Мубарака Аль-Хамада Ас-Сабаха и премьер-министра, министра внутренних дел Катара шейха Абдуллу бин Насера Аль Тани именным огнестрельным оружием

Об этом говорится в указах президента №64 и №68 от 15 и 16 марта, сообщает «ДС» со ссылкой на «Украинские новости».

В частности, лидерам Катара и Кувейта достались пистолеты «Форт-12» калибра 9 мм с боевым комплектом из 16 патронов.

Корпус пистолета изготовлен из конструкционной стали, рукоятка — из благородных пород деревьев. Внешние детали украшены художественной декоративной резьбой, а на пластине гравируется имя владельца.

Премьеры Кувейта и Катара награждены за весомый личный вклад в развитие двусторонних межгосударственных отношений.

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