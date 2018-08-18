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Порошенко передал Эрдогану личное послание

Политика 18 Авг 2018
Порошенко передал Эрдогану личное послание
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Президент Украины Петро Порошенко передал личное послание президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

Об этом написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает «ДС».

Он также уточнил, что сегодня в Анкаре состоялся VI съезд правящей Партии справедливости и развития Турции (Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP). В качестве гостей прибыли официальные делегации из разных стран, в том числе — Украину на съезде представляет уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

«Известно, что в Анкаре Мустафа Джемилев также вручил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану личное послание Президента Украины Петра Порошенко», — сообщил Чубаров.

Кроме того, он уточнил, что на заседание не пустили одного из участников делегации России — крымского колаборанта и «депутата Госдумы» Руслана Бальбека.

«Поскольку турецкая сторона не давала предварительного согласия на включение в состав делегации РФ, приглашаемой на съезд, крымского колаборанта Руслана Бальбека, нежелательный «гость» не был допущен. Вместо торжественного зала, где проходил съезд AKP, прислужника русских оккупантов Руслана Бальбека препроводили в посольство РФ, где он сможет дождаться времени отлета делегации Госдумы в Москву», — отметил Чубаров.

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