Порошенко перечислил три приоритета на ближайшие 5 лет — #Буквы

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции. Трансляция осуществляется на Facebook-странице Главы государства.

По словам Президента, это обеспечение мира, повышение уровня жизни украинцев и достижение критериев для вступления Украины в ЕС и НАТО.

«Следующие 5 лет будут очень важными. Три главных вещи, которые нужно сделать. Во-первых, достичь мира на основе национальных интересов Украины. Не на основе капитуляции. Во-вторых, преодолеть последствия экономического кризиса, вызванного войной и экономической блокадой со стороны России, всеми элементами российской гибридной войны, обеспечить восстановление и рост уровня жизни простых людей. В-третьих, достичь критериев, необходимых для вступления в Евросоюз и Североатлантический альянс, чтобы наши заявки выглядели железобетонно аргументированными», — подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что, возможно, кто-то посчитает такие цели утопическими.

«Многие не верили, хочу напомнить, и в ратификацию Соглашения об ассоциации и призывали меня от нее отказаться. Многие не верили в безвиз, очень многие не верили и не ожидали томоса и создания автокефальной православной церкви. Но мы каждый раз доказывали скептикам, что, во-первых, для нас нет ничего невозможного. Во-вторых, нас — оптимистов больше. Главное верить в великую цель, верить в Украину и не отступать от задуманного. И это точно будет достигнуто», — отметил Глава государства.

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