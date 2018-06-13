Порошенко озвучил хорошую новость для экономики Украины: ЕС выделил Киеву крупный кредит

​Европейский парламент одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 1 миллиард евро.

Информацию об этом на своей странице в социальной сети сообщил журналист Рикард Йозвяк. Данные также официально подтвердил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Twitter.

Как сообщается, третий пакет помощи был утвержден в рамках пленарной сессии ЕП. «За» проголосовали 527 депутатов, «против» — 124, еще 29 воздержались.

«Если все пройдет хорошо, первый транш может быть выплачен уже в сентябре», — написал журналист сегодня после голосования.

При этом в своем заявлении после голосования Порошенко поблагодарил друзей Украины за поддержку страны и отметил свидетельство реального прогресса Киева на пути реформ.

Окончательным шагом станет решение со стороны Совета ЕС, после чего Украина сможет получить пакет финансовой помощи.

СМИ напоминают, что после российской оккупации Крыма и вторжения на Донбасс Европейский Союз вместе с западными партнерами оказывает Украине экономическую помощь. Кроме ЕС Киев ведет переговоры с другими финансовыми институтами, обсуждая получение очередного транша со стороны Международного валютного фонда.

Эксперты организации назвали несколько условий для получения Украиной новой порции финансов.

Напомним, миссия МВФ проверяет способность Украины защищать интересы бизнеса для транша на 2 миллиарда.

Также сообщалось, что когда Украина получит новый транш МВФ.





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