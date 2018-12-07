Порошенко отреагировал на смену власти в партии Меркель — Деловая столица

Президент Петр Порошенко поздравил Аннегрет Крамп-Карренбауэр с избранием на пост лидера партии «Христианско-демократический союз», с которого ушла канцлер Ангела Меркель
Об этом глава государства написал в Twitter, передает «ДС».
«Сердечно поздравляю Аннегрет Крамп-Карренбауэр с избранием на должность председателя Христианско-демократического союза!», — написал он.
«Рассчитываю на личную поддержку госпожа Аннегрет Крамп-Карренбауэр Украины во внедрении евроориентированных реформ и отпора российской агрессии и восстановлении территориальной целостности нашего государства для укрепления мира и безопасности на европейском континенте», — отметил Порошенко.
Читайте также: Подруга Украины. Почему преемница Меркель атаковала «Северный поток-2»
Напомним, правящую германскую партию «Христианско-демократический союз» возглавила протеже канцлера Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Она получила 51,7% голосов (517), ее соперник Фридрих Мерц — 48,2% (482 голосов).
Как сообщала «ДС», в пятницу, 7 декабря, канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что больше не является лидером партии Христианско-демократический союз.
Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство