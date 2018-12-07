Порошенко отреагировал на смену власти в партии Меркель — Деловая столица

Президент Петр Порошенко поздравил Аннегрет Крамп-Карренбауэр с избранием на пост лидера партии «Христианско-демократический союз», с которого ушла канцлер Ангела Меркель

Об этом глава государства написал в Twitter, передает «ДС».

«Сердечно поздравляю Аннегрет Крамп-Карренбауэр с избранием на должность председателя Христианско-демократического союза!», — написал он.

«Рассчитываю на личную поддержку госпожа Аннегрет Крамп-Карренбауэр Украины во внедрении евроориентированных реформ и отпора российской агрессии и восстановлении территориальной целостности нашего государства для укрепления мира и безопасности на европейском континенте», — отметил Порошенко.

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Напомним, правящую германскую партию «Христианско-демократический союз» возглавила протеже канцлера Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Она получила 51,7% голосов (517), ее соперник Фридрих Мерц — 48,2% (482 голосов).

Как сообщала «ДС», в пятницу, 7 декабря, канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что больше не является лидером партии Христианско-демократический союз.

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