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Порошенко отреагировал на крупный транш из ЕС. Новости политики — Деловая столица

Политика 11 Дек 2018
Порошенко отреагировал на крупный транш из ЕС. Новости политики — Деловая столица
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Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил ЕС за предоставление 500 млн евро макрофинансовой помощи

Об этом он написал в Twitter, передает «ДС».

«Благодарен за высокую оценку, доверие и поддержку нашего государства во внедрении евроинтеграционных реформ», — отметил президент.

Напомним, 11 декабря вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Евроcоюз перечислил Украине первый транш в размере 500 млн евро макрофинансовой помощи.

Как сообщала «ДС», 30 ноября Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи.

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