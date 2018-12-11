Порошенко отреагировал на крупный транш из ЕС. Новости политики — Деловая столица

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил ЕС за предоставление 500 млн евро макрофинансовой помощи
Об этом он написал в Twitter, передает «ДС».
«Благодарен за высокую оценку, доверие и поддержку нашего государства во внедрении евроинтеграционных реформ», — отметил президент.
Напомним, 11 декабря вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Евроcоюз перечислил Украине первый транш в размере 500 млн евро макрофинансовой помощи.
Как сообщала «ДС», 30 ноября Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи.
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