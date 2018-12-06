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Порошенко оставил Яценюка под госохраной. Новости политики — Деловая столица

Политика 06 Дек 2018
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Сотрудники Управления государственной охраны (УГО) Украины осуществляют охрану бывшего премьер-министра Арсения Яценюка на законных основаниях

Об этом говорится в ответе на соответствующий информационный запрос, передает «ДС».

«Государственная охрана бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка осуществляется Управлением государственной охраны Украины на основании распоряжения Президента Украины», — цитирует документ ИА «Українські новини».

Отметим, Арсений Яценюк был отправлен в отставку 14 апреля 2016. Согласно нормативным документам, государственная охрана бывшему главе правительства Украины гарантированно предоставляется в течение 1 года после его ухода с поста главы правительства.

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