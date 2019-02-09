Порошенко объявил о начале своей предвыборной кампании (ФОТО) — Depo.ua

Об этом он заявил во время выступления в киевском Дворце спорта в рамках Всеукраинского общественного форума «Открытый диалог», сообщает Depo.ua.

«Прошу оппозицию не спекулировать на избирательной теме и помнить, что ее безосновательный шум о якобы угрозе честности избирательного процесса со стороны власти бьет не по власти, а по имиджу Украины в Европе. А Москва лишь потирает руки», — подчеркнул Порошенко.

ФОТО: https://twitter.com/poroshenko

ФОТО: https://twitter.com/poroshenko

ФОТО: https://twitter.com/poroshenko

ФОТО: https://twitter.com/poroshenko

ФОТО: https://twitter.com/poroshenko

Прошу оппозицию не спекулировать на избирательной теме и помнить, что ее безосновательный шум о якобы угрозе честности избирательного процесса со стороны власти бьет не по власти, а по имиджу Украины в Европе. А Москва лишь потирает руки. pic.twitter.com/BcTMwMtuO1



— Петр Порошенко (@poroshenko) 9 февраля 2019 г.

Напомним, 29 января президент Петр Порошенко во время форума в Киеве назвал бедность одним из главных врагов украинцев и объявил концепт новой Украины «Большое европейское государство счастливых людей».

7 февраля ЦИК зарегистрировала Порошенко кандидатом на выборах президента в 2019 году.

Порошенко обещает преодолеть бедность за счет развития агро- и ИT-секторов, инфраструктуры и туризма в случае переизбрания главой государства на второй срок.





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